Полицейские задержали двух севастопольцев, на счету которых пять краж из магазинов

Полицейские задержали двух жителей Севастополя, которые подозреваются в пяти кражах из магазинов города. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Севастополю.





По ее информации, в дежурную часть ОМВД по Ленинскому району обратилась 29-летняя продавец одного из магазинов. Она рассказала, что у нее из кассы похитили около 43 тыс рублей.





В течение суток оперуполномоченные уголовного розыска установили личности похитителей и задержали их. Ими оказались двое жителей Севастополя. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники причастны к еще четырем магазинным кражам: они забирали деньги из кассы и мобильные телефоны, оставленные без присмотра.





«В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – уточнили в пресс-службе.

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