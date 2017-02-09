Полицейские задержали юную жительницу Севастополя, укравшую iPhone у знакомой

Полицейские задержали 16-летнюю жительницу Севастополя за кражу телефона у знакомой, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.





«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее похитили iPhone последней модели. Сумма ущерба составила около 56 000 рублей», – рассказали в пресс-службе.





В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к краже причастна 16-летняя знакомая потерпевшей. Находясь в гостях, она выбрала момент, когда хозяйки квартиры не было в комнате, и забрала телефон. Для того, чтобы отвести от себя подозрение, она продала его, а на вырученные деньги приобрела iPhone другой модели.





«В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – уточнили в пресс-службе.

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