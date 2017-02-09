Полиция задержала злоумышленников, устроивших налет на студента в общежитии Севастополя

Севастопольские полицейские по «горячим следам» задержали группу лиц, совершивших разбойное нападение на студента в общежитии. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Севастополю.





По ее информации, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 21-летний студент одного из вузов города. Он сообщил, что вечером к нему в комнату студенческого общежития ворвалось трое неизвестных в масках и, угрожая предметом похожим на пистолет, забрали 5 тысяч рублей и ноутбук, причинив ущерб на сумму 74 тысячи рублей.





В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали четверых участников разбойного нападения. Ими оказались двое 19-летних жителей Джанкоя, один из которых ранее судим, и двое 17-летних студентов одного из учебных заведений города.





В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Двое из злоумышленников арестованы.

Читайте еще...