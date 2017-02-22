08:5922.02.2017г.
Полтысячи севастопольских нахимовцев вступили в ряды «Юнармии»
08:5922.02.2017г.
Источник: Новый Севастополь
08:5922.02.2017г.
Полтысячи севастопольских нахимовцев вступили в ряды «Юнармии»
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