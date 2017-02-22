Полтысячи севастопольских нахимовцев вступили в ряды «Юнармии»

В ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» вступили 500 воспитанников Севастопольского филиала Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище). Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.





По его информации, патриотическую акцию предварили уроки мужества нахимовцев у Вечного огня на мемориальных комплексах Севастополя - на Сапун-горе на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 г.г и у Памятника Матросу и Солдату. Зажженный от Вечного огня факел на бронетранспортере отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота был доставлен на плац кадетского училища. На общем построении 500 севастопольских кадетов дали торжественную клятву и вступили в военно-патриотическое движение «Юнармия».





Ребят поздравили представители командования Черноморского флота, руководители города.





В рамках торжественных мероприятий нахимовцы и гости училища смогли осмотреть образцы техники и вооружения береговых частей Черноморского флота.

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