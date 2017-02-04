Попытка номер пять: Овсянников разворачивает маленькую победоносную войну

Разногласия Севастополя с Крымом в новейшей истории пока еще не решались в пользу города федерального значения. Разворот реки Коккозка обернулся протестами местных жителей и фактическим отказом от проекта. История с аэропортом Бельбек выглядела и вовсе странно: найденный «инвестор» оказался микрокомпанией, поставляющей щебенку, а в итоге Бельбек стал филиалом аэропорта Симферополь, как и планировалось изначально.





Но на минувшей неделе правительство Севастополя решило вновь обострить отношения территорий в буквальном смысле слова: «разобраться», где конкретно проходят границы между субъектами федерации. Несмотря на то, что плановая работа по этому вопросу идет уже второй год, отчего-то задача всплывает сейчас в качестве некой «болевой точки».





Севастополю неинтересно «затишье» в отношениях субъектов





Разногласия по Бельбеку эксперты объяснили реакцией Дмитрия Овсянникова на визит в город главы Крыма Сергей Аксёнова по партийным делам, который переполошил севастопольский истеблишмент. Тогда в СМИ, близких к экс-председателю Законодательного собрания, а ныне простому депутату Алексею Чалому, визит главы республики назвали «скандальным», «оскорбительным» и возмутились: «Севастополю продолжают навязывать идею объединения с Крымом в один субъект Федерации».





Неудивительно, что Овсянников решил показать, «кто в доме хозяин». Однако среди своих попыток доминирования временно исполняющий обязанности губернатора может похвастать лишь одним «успехом»: отменой решения предыдущего состава правительства о передаче Крыму акций «Генбанка». Бывший губернатор Сергей Меняйло передал их республике с простым объяснением: «не получилось должным образом обеспечить загрузку банковского учреждения». Однако Овсянников отменил решение предшественника. Глава Крыма, свою очередь, выразил полное непонимание этим шагом.





Но, упуская инициативу во всех спорах, Севастополь все же продолжает инициировать новые разбирательства – как в случае с границами между субъектами.





Водораздел по «Патриоту»





В случае с акциями «Генбанка» уместнее говорить о логике «назло кондуктору», однако Севастополь, похоже, расценивает такие конфликты как «маленькие победоносные войны» для сплочения и улучшения имиджа главы города. И такие усилия направляются не только в окружающее пространство, но используются и в самом городе федерального значения.





Так, на недавних общественных слушаниях по проекту минобороны о строительстве филиала парка «Патриот» группа депутатов, дружественная Чалому, шумно высказалась против реализации проекта на горе Гасфорта.





В свою очередь Овсянников объявил о том, что минобороны более не рассматривает возможность строительства парка в Севастополе. Случилось это потому, что мнение горожан было «учтено». «Мы не отказывается от парка «Патриот», он городу нужен. Очень важный проект. И в письме минобороны написано, что есть готовность рассматривать альтернативные земельные участки. Сейчас мы предложим другие варианты. Мы хотели бы, чтобы проект парка «Патриот» развивался, но по данному земельному участку работа пока остановлена», – пояснил Дмитрий Овсянников.





Напомним, ранее Овсянников появлялся на территории у горы Гасфорта и заявлял, что парк будет здесь. В то же время, несмотря на такое «согласие» с планами минобороны, в правительственном пуле СМИ никакой информации о плюсах проекта не было.





Ну а издания Чалого, с которым продолжает активно сотрудничать Овсянников, работали исключительно «против». И теперь и.о. губернатора, демонстрируя якобы единение с горожанами, говорит об отзыве проекта. Вот вам и «победа».





Что же до «других земельных участков», то среди севастопольских экспертов есть понимание, что минобороны более не возобновит диалога на эту тему с городом федерального значения – куда проще работать с Крымом, ведь Аксёнов, несомненно, воспользуется шансом на грандиозный проект, привлекающий туристов и развивающий инфраструктуру.





Очевидно, Севастополь уже безвозвратно потерял возможность строить «Патриот» у себя – договариваться с таким гордым субъектом военные более не будут.





Севастополь готовит еще одну «победу»





В местных СМИ недавно запустили «утку» о том, что правительство города планирует на горе Гасфорта размещение горнолыжного курорта, подобного Куршевелю.





Впрочем, в каждой «утке» есть лишь доля шутки. Как известно, экс-спикер Заксобрания Алексей Чалый лоббирует развитие курортного комплекса «Балаклава-грин», который планировал строить депутат Верховной рады Украины, миллиардер Вадим Новинский. В то же время Чалый до сих пор лоббирует «Балаклаву Грин»: так, в минувшем году он высказывал опасения насчет строительства электростанции в Балаклаве, которая «поставит крест» на проекте поселка. Несложно заметить, что земли в районе горы Гасфорта включены в проект курорта.





В Севастополе обсуждают вполне обоснованную версию о том, что защитив интересы Новинского в Крыму, Чалый может рассчитывать на аналогичную услугу со стороны украинского олигарха, который составит протекцию чаловской «Тавриде-Электрик» в Киеве (компания ведет весьма активную деятельность в Украине).





Профиты Чалого и Овсянникова очевидны, однако не равноценны: если Чалый сумел защитить солидный финансовый интерес, то Овсянников просто выдает это за некую, как сейчас часто говорят на Украине, «перемогу», уже традиционно освещая ее в СМИ Алексея Чалого.

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