Порт Стамбула активизирует регулярное морское сообщение между Сочи и Крымом – замминистра транспорта

Порт Стамбула активизирует регулярное морское сообщение между Сочи и Крымом. Об этом сегодня на заседании Морской коллегии при правительстве РФ, прошедшем в Севастополе, заявил заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский.





«Дополнительную привлекательность морского круизного маршрута Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь должно придать включение в него Стамбула. В таком случае мы получим полноценный семидневный круиз. Данный формат позволит разнообразить туристическую программу, а также привлечь дополнительных туристов из Турции», – сказал Олерский.





При этом он отметил, что правительство РФ в течение нескольких месяцев вело переговоры с турецкими властями. «И буквально недавно премьер-министр Бинали Йылдырым согласился. Мы такое добро получили и зафиксировали его в протоколе», – уточнил Олерский.





По его словам, крупные туроператоры выступают за то, чтобы российские граждане имели возможность путешествовать на круизных судах с общегражданскими паспортами, в частности, в Стамбул. «У МИД РФ нет возражений, у турецких властей тоже, так как они заинтересованы во въезде наших граждан», – пояснил Олерский.





Он также сообщил, что пообщался с коллегами в Севастополе. «Они рассказали, что много лет до 2006 года работала линия Стамбул – Севастополь. Может быть, можно такую линию возобновить и поработать в осенне-зимний период», – предложил замминистра транспорта.





Задача по организации регулярного морского сообщения, морских круизов между Сочи и городами, расположенными на территории Крымского полуострова, начиная с курортного сезона 2017 года, поставлена президентом РФ на заседании президиума Госсовета 15 сентября текущего года.

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