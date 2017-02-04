Последнему из живших в Севастополе Героев Советского Союза открыли памятную доску

Последнему из живших в Севастополе Героев Советского Союза Петру Павлову открыли памятную доску.





Доска открыта на фасаде дома № 19 по улице Хрусталева, в котором жил генерал-майор в отставке, активный участник городского ветеранского движения. В торжественной церемонии приняли участие руководители города и Черноморского флота, а также родственники героя.





«Это был истинный мужчина, мужчина с большой буквы. Он нас учил любви к Отчизне», - сказала журналистам внучка героя Наталья Медведева. Она добавила, что ее дедушка часто рассказывал школьникам о войне, принимал активное участие в патриотической работе.





Петр Павлович Павлов родился 25 июня 1925 года в селе Старый Маклауш Куйбышевской области. В 1943 году ушел на фронт. Воевал помощником наводчика орудия 7-й армии Карельского фронта.





21 июня 1944 года в составе демонстрационной группы из 12 добровольцев Петр Павлов участвовал в форсировании реки Свирь с целью вскрытия системы огня вражеской артиллерии и введения противника в заблуждение об истинном направлении главного удара советских войск. За выполнение боевого задания Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза.





После войны Павлов служил на должностях политработников на Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах.





В 1974 году он уволился в запас и остался работать в Севастополе в управлении коммунального хозяйства горисполкома.





Петр Павлович Павлов скончался в возрасте 91 года. Похоронен на Аллее Славы городского кладбища в поселке Кальфа.

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