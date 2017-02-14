Правительство Севастополя должно заключить все соглашения на получение субсидий из федерального бюджета до 20 февраля

Правительство Севастополя должно заключить все соглашения на получение субсидий из федерального бюджета до 20 февраля – на данный момент заключено только одно соглашение из 20. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил вице-губернатор Илья Пономарев.





«Вы знаете, что до 1 марта важнейшей нашей задачей является заключение соглашений с профильными федеральными органами исполнительной власти по предоставлению субсидий. На сегодняшний день из 20 субсидий по 18 ведется работа. Но, к сожалению, до настоящего момента у нас заключено только одно соглашение. В этой связи я хотел бы поблагодарить департамент труда и соцзащиты», – сказал Пономарев.





При этом он отметил, что все соглашения должны быть заключены и обнародованы до 20 февраля. «Я очень прошу сосредоточиться на этой работе, потому что речь идет в общей сложности о 12 млрд рублей из федерального бюджета», – подчеркнул Пономарев.

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