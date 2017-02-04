Правительство Севастополя дополнительно выделило из резервного фонда почти 20 млн рублей для благоустройства территории вблизи Инкерманского монастыря

Правительство Севастополя дополнительно выделило почти 20 млн рублей из резервного фонда для благоустройства территории вблизи Инкерманского монастыря.



Директор департамента капитального строительства Андрей Попов пояснил, что «в 2016 году по объекту «Реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю» федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года были выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение госэкспертизы». «Стоимость строительно-монтажных работ составила 26,5 млн рублей. Однако заложенных в ФЦП 7,6 млн рублей на эти цели - недостаточно. Предлагаем выделить из резервного фонда правительства Севастополя 18,8 млн рублей для реализации мероприятия», - сказал Попов.





При этом он отметил, что удорожание проекта связано с появлением дополнительных элементов благоустройства: автостоянки с туалетом, инженерных сетей, ливневой канализации, локальных очистных сооружений, наружного освещения и др.





Таким образом, по словам Попова, общая сметная стоимость, включая проектно-изыскательские работы, составила 27,6 млн рублей.





Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь - мужской монастырь Симферопольской епархии Русской православной церкви расположен в пригороде Севастополя. Это один из старейших пещерных монастырей в Крыму.

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