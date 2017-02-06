17:2106.02.2017г.
Правительство Севастополя допустит на открытый конкурс перевозчиков с новыми и хорошо оснащенными автобусами
10:1406.02.2017г.
Правительство Севастополя утвердило шкалу критериев для перевозчиков, которые примут участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, передает корреспондент «Нового Севастополя».
«Мы ограничены в этом вопросе федеральным законодательством, которое определило 4 критерия для перевозчика: количество дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, опыт осуществления регулярных перевозок, характеристики транспортных средств, влияющих на качество перевозок, максимальный срок эксплуатации транспортных средств на период действия договоров», – сказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов.
При этом он отметил, что в полномочиях правительства Севастополя было установление удельных баллов по критериям. «Максимальный критерий количества ДТП – 10 баллов, если это количество равно нулю, по данным ГИБДД. Наилучший опыт регулярных перевозок также будет оценен в 10 баллов, причем будет учтен опыт перевозчиков Севастополя до февраля 2014 года», – пояснил Титов.
Он добавил, что предпочтение будет отдано перевозчикам с экологичными автомобилями, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения. «Также мы даем серьезные баллы за наличие кондиционеров, багажников», – уточнил Титов, добавив, что в рамках этого критерия можно набрать максимум 62 балла.
Он также сказал, что важными критериями станут количество опытных водителей, а также отказ перевозчика от компенсации из бюджета Севастополя за бесплатную перевозку льготников.
«Таким образом, преференции будут предоставлены перевозчикам с наиболее оснащенными и новыми автобусами», – подытожил Титов.
Источник: Новый Севастополь
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