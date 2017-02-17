Правительство Севастополя хочет установить админответственность за использование аттракциона без талона допуска на эксплуатацию

Севастопольское правительство предложило дополнить ранее принятый закон и усилить административную ответственность за нарушение установленных требований безопасности эксплуатации аттракционов на территории города.





«Предлагается дополнить закон статьей, которая устанавливает административное наказание за эксплуатацию аттракциона без талона допуска на эксплуатацию. Для индивидуальных предпринимателей штраф в размере 10 тысяч рублей, а для юридических лиц – 20 тысяч рублей», – сказал замдиректора департамента сельского хозяйства Александр Масалов.





При этом он отметил, что, если аттракцион будет эксплуатироваться после запрета на эксплуатацию, то должностные лица исполнительных органов власти и индивидуальные предприниматели заплатят штраф 10 тысяч рублей, а юридические лица – 20 тысяч рублей.





В мае 2016 года, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил «правительству Севастополя обеспечить высвобождение территорий государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя от незаконно установленных торговых киосков и аттракционов».

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