Правительство Севастополя ищет площадку для новой взлетно-посадочной полосы «Севастопольского авиационного предприятия»

Правительство Севастополя ищет площадку для новой взлетно-посадочной полосы для ГУП «Севастопольское авиационное предприятие». Об этом журналистам сегодня заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«Часть взлетно-посадочной полосы САП застроена незаконно объектами жилищного назначения. Странно, что соответствующие меры прокуратурой ранее не принимались. Мы начали переговоры с госхолдингом «Вертолеты России» по подбору дополнительной площадки для новой взлетно-посадочной полосы», – подчеркнул и.о. губернатора.





При этом он посетовал на то, что «информации по вхождению объектов САП в программу модернизации по федеральной целевой программе у нас пока нет».





Овсянников отметил, что «ни в коей мере это (намерение) не должно рассматриваться, как прекращение работы по дорожной карте». «Если мы не найдем соответствующею площадку, мы вернемся к вопросу передачи предприятия в федеральную собственность, чтобы в дальнейшем мы могли полноценно требовать ответственности «Вертолетов России» при загрузке предприятия. С другой стороны, мы ожидаем, что надзорное ведомство – прокуратура Севастополя – обеспечит снос незаконных площадок (строительных вблизи САП). Без этого деятельность предприятия полноценно не может быть обеспечена», – считает Овсянников.





Отвечая на уточняющий вопрос, важно ли, чтобы дополнительная площадка под взлетно-посадочную полосу находилась рядом с территорией САП, Овсянников ответил, что «не обязательно». «На прошлой неделе у нас были специалисты соответствующего института по линии минпромторга. Работали неделю. Мы объехали несколько площадок, которые подходят по аэронавигации и логистике. Сейчас готовится заключение», – подытожил Овсянников.





24 сентября 2015 года правительство Севастополя включило государственное унитарное предприятие «Севастопольское авиационное предприятие» в перечень объектов приватизации госимущества на 2016 год. На тот момент замгубернатора Севастополя Алексей Еремеев пояснил: «Это не продажа предприятия. Оно из сферы контроля государства выходить не будет. Мероприятия проводятся в рамках договоренностей с ОАО «Вертолеты России». Речь идет об акционировании с последующим внесением «Вертолетами России» и ГК «Ростехнологии» дополнительных инвестиций в данное предприятие», – отметил Еремеев, добавив, что таким образом пройдет преобразование ГУП в ОАО.

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