Правительство Севастополя изменило предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения

Правительство Севастополя изменило предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения.





Директор департамента капстроительства Андрей Попов предложил определять предельную максимальную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Севастополю «не ежеквартально, а ежегодно в связи с тем, что из квартала в квартал данная цифра практически не меняется».





«Предлагаем установить на 2017 год предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Севастополю в размере 63 тысячи 72 рубля и 71 копейку», – сказал Попов.





Он пояснил, что эта предельная стоимость будет использована для расчета необходимого объема финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий детей-сирот, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

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