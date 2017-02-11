Правительство Севастополя начало ликвидацию госпредприятия «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист»

Правительство Севастополя постановило ликвидировать госпредприятие «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист», передает корреспондент портала «Новый Севастополь».





«Подготовлен проект постановления правительства города о ликвидации государственного унитарного предприятия города Севастополя «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист». В связи с тем, что имущество ранее было передано в безвозмездное пользование Федеральной службе охраны, ликвидировать госпредприятие, определить состав ликвидационной комиссии и принять план мероприятий по ликвидации», – сказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.





26 мая 2016 года правительство Севастополя постановило передать имущественный комплекс госпредприятия «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист» Федеральной службе охраны в безвозмездное пользование. «Все работники ГУП «Металлист» будут трудоустроены во ФГУП ФСО», – уточнил на тот момент вице-губернатор Алексей Еремеев.





23 апреля 2015 года правительство Севастополя учредило государственное унитарное предприятие (ГУП) «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист». В постановлении правительства отмечалось, что «создание ГУП позволит приступить к восстановлению основных фондов, провести модернизацию производства за счет привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов, увеличить объемы выпускаемой продукции».





В 2003 году согласно постановлению Кабинета министров Украины о демилитаризации Балаклавской бухты было принято решение объединить Балаклавский судоремонтный завод «Металлист» министерства обороны Украины с Феодосийским судомеханическим заводом. Этот процесс положил начало разбазариванию собственности балаклавского предприятия между несколькими частными фирмами.





Всего в Севастополе 43 государственных унитарных предприятия. Из них 6 преобразовываются в госбюджетные учреждения, 9 – в акционерные общества, 3 подлежат ликвидации, 2 интегрируются в федеральные холдинги и одно – в ФСО. 21 госпредприятие работает в жилищно-коммунальном комплексе и ведет активную хозяйственную деятельность.

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