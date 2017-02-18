Правительство Севастополя нагрузило городской бюджет дополнительными местами общего пользования

Правительство Севастополя расширило перечень мест общего пользования и перечень мероприятий по благоустройству этих территорий за счет бюджета города, передает корреспондент «Нового Севастополя».





Заместитель директора департамента городского хозяйства города Михаил Мудревский пояснил, что «настоящее постановление уточняет и дополняет перечень мест общего пользования, подлежащих благоустройству за счет средств бюджета города».





«В ходе выполнения мероприятий по благоустройству выявлены неучтенные места общего пользования. Таким образом, перечень предлагаем дополнить 89 объектами общей площадью 419 тысяч квадратных метров. Суммарная площадь мест общего пользования, которая будет содержаться за счет бюджета составит, таким образом, 4 млн 342 тысячи квадратных метров», – сказал Мудревский.





В 2016 году правительство Севастополя в рамках благоустройства мест общего пользования закупило и установило 96 вазонов, 130 скамеек, 120 урн на сумму 4,9 млн рублей.

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