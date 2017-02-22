Правительство Севастополя направило дополнительно 230 млн рублей на развитие государственного телевидения

Правительство Севастополя изменило госпрограмму развития гражданского общества и создания условий для обеспечения общественного согласия в городе на 2017-2020 годы. Соответствующее решение было принято правительством на сегодняшнем заседании.





«Речь идет об изменениях, связанных с увеличением возможностей государственного финансирования, на текущий год - примерно на 1,5 млн рублей по линии федерального агентства по делам национальностей. И на очень существенную сумму - 230 млн рублей в 2018 году - на обеспечение реформирования государственного телевидения Севастополя по закупке необходимого оборудования», - пояснил директор департамента общественных коммуникаций Андрей Перла.





23 ноября 2016 года правительство Севастополя приняло госпрограмму развития гражданского общества и создания условий для обеспечения общественного согласия в городе на 2017-2020 годы. Общий объем госпрограммы составляет 1,4 млрд рублей. Госпрограмма состоит из 5 подпрограмм, которые направлены на развитие гражданского общества, поддержку государственных средств массовой информации, развитие российского казачества. Подпрограмма поддержки государственных СМИ в Севастополе предусматривала выделение 580 млн рублей.





Правительство Севастополя реформирует «Севастопольскую телерадиокомпанию», в которой будут представлены интересы исполнительной власти города и Законодательного собрания.

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