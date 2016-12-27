Правительство Севастополя одобрило проект закона о туризме

Правительство Севастополя одобрило проект закона о туризме и туристской деятельности, передает корреспондент Крыминформа.





«Мы продолжили взаимодействие с Заксобранием по проблематике выносимого в Заксобрание закона, подготовили проведение заседания с представителями туристического бизнеса, общественными организациями и заинтересованными органами исполнительной власти. Такое заседание состоится 9 января», – сказала начальник управления развития туристической индустрии Лариса Дудкина.





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников на реплику председателя Заксобрания Екатерины Алтабаевой о том, что проект закона требует внимательного изучения и не обсуждался на совете законодателей, заявил о том, что между первым и вторым чтением будет время для поправок.





Вице-губернатор Юрий Кривов в свою очередь сообщил, что в Законодательном собрании Севастополя в начале января планируются общественные слушания по проекту туристического закона. «Мы предполагали, что сначала должно состояться обсуждение проекта закона, а уже потом он будет внесен в Заксобрание. Но вам, коллеги, виднее», – отреагировала Алтабаева.





«Давайте сделаем так: мы принимаем постановление об одобрении проекта закона, это было мое поручение. И 10 января мы обсудим документ на «круглом столе» в виде уже фактически внесения поправок. Давайте не будем тормозить процесс», – отметил Овсянников.





Кривов в свою очередь сказал, что «мы неприлично затянули исполнение поручения Дмитрия Николаевича Козака относительно принятия закона о туризме». «Этот закон рамочный. Он просто должен быть», – подчеркнул вице-губернатор.





7 ноября правительство Севастополя приняло госпрограмму развития культуры и туризма на 2017-2020 годы стоимостью 4,3 млрд рублей.

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