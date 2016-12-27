Правительство Севастополя ограничило компенсацию за наем жилья в городе приезжим чиновникам 30 тысячами рублей

Правительство Севастополя учло замечания прокуратуры и внесло изменения в свое постановление от 7 ноября 2016 года относительно возмещения расходов приезжающим в город госслужащим на наем жилья, сообщает корреспондент Крыминформа.





«Данные изменения, по сути дела, предполагают изложение в новой редакции положения о возмещении расходов на найм жилых помещений лицам, замещающими государственные должности и должности государственной гражданской службы в Севастополе», – сказал начальник правового управления Антон Калиниченко.





В новой редакции документа определены три категории госслужащих, которым возмещаются расходы на наем жилья, – это руководитель и заместитель руководителя органа исполнительной власти Севастополя, лица категории помощники, советники и лица, замещающие должности гражданской службы в порядке ротации.





Сумма компенсации не должна превышать 30 тыс рублей. Срок, в течение которого она выплачивается, не должен превышать 5 лет. «Условие для ее выплаты – это лицо, замещающее госдолжность, не имеет служебного жилого помещения или жилого помещения по договору социального найма или не является собственником такого помещения»,– подчеркнул Калиниченко.





Он также отметил, что новая редакция нормативно-правового акта согласована с прокуратурой. Действие документа распространяется на всех лиц, имеющих статус государственного гражданского служащего и занимающего госдолжность, в том числе в Законодательном собрании и Контрольно-счетной палате.





Документ вступит в силу с 1 января 2017 года.





24 ноября правительство Севастополя удовлетворило протест прокурора относительно ранее принятого постановления, устанавливающего переезжающим в город на службу чиновникам из других регионов РФ существенные денежные компенсации при найме и поднайме жилья.

Читайте еще...