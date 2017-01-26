Правительство Севастополя окажет помощь 12 фермерским хозяйствам в текущем году - горсельхоз

Правительство Севастополя продолжает оказывать существенную финансовую помощь фермерским хозяйствам в рамках ранее принятых госпрограмм. Об этом заявил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков в ходе рабочей встречи с активом фермеров города и руководителем региональной Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Татьяной Писаненко.





«В соответствии с госпрограммой «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя» на 2017-2020 годы, а также бюджетом города, в текущем году планируется поддержать 8 крестьянских (фермерских) хозяйств. Они получат гранты в размере 1,5 млн рублей, а также единовременную помощь на бытовое обустройство начинающего фермера в размере 250 тысяч рублей», - сказал Чумаков.





По его информации, двум фермерским хозяйствам, специализирующемся на мясном и молочном скотоводстве, будет оказана помощь в размере 3 млн рублей каждому, а также единовременная помощь на бытовое обустройство начинающего фермера в размере 250 тысяч рублей. «Два сельскохозяйственных кооператива получат по 15 млн рублей на развитие материально-технической базы», - уточнил Чумаков.

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