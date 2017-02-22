Правительство Севастополя освободило госпредприятие «Севастопольский морской завод» от перечисления в бюджет города части прибыли

Правительство Севастополя освободило госпредприятие «Севастопольский морской завод» от перечисления в бюджет города части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент «Нового Севастополя».





«Эта сумма составляет 3,4 млн рублей. Она будет направлена на подготовку и изготовление технических планов, оформление права собственности», – пояснил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.





Госпредприятие «Севастопольский морской завод» сейчас не ведет активной деятельности в связи с тем, что сдало основные свои мощности в аренду филиалу Центра судоремонта «Звездочка» на 49 лет.





В конце 2015 года был подписан договор аренды севастопольским филиалом АО «Центра судоремонта «Звездочка» основных производственных мощностей ГУП «Севастопольский морской завод» сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена «дорожная карта» интеграции «Севморзавода» в Объединенную судостроительную корпорацию, которая реализуется в настоящее время.

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