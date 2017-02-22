Правительство Севастополя передало пять квартир Федеральной службе безопасности

Правительство Севастополя сегодня на очередном заседании приняло решение о передаче пяти квартир Федеральной службе безопасности, передает корреспондент Нового Севастополя.





Директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин пояснил, что постановлением правительства предлагается передать жилые помещения в реестр собственности с дальнейшей передачей в собственность Российской Федерации. «Речь идет о пяти квартирах, расположенных по адресу», - начал Зайнуллин, но его перебил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников: «Зачем адрес?»





«Прошу прощения, - отреагировал Зайнуллин и продолжил. - Квартиры передаются в собственность РФ и закрепляются за управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации».





18 января пограничники Федеральной службы безопасности получили 97 квартир в новом доме в Севастополе.





По информации ФСБ, в текущем году в интересах сотрудников службы в Севастополе и Симферополе будут сданы 54-квартирные жилые дома, а также 30-квартирные в Джанкое и Армянске.

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