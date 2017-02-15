Правительство Севастополя планирует провести ряд мероприятий по модернизации системы очистки сточных вод

Департамент городского хозяйства Севастополя разработал новую схему водоснабжения и водоотведения, в планах на ближайшее будущее – глобальная модернизация системы очистки сточных вод. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил директор ДГХ Андрей Чибисов.





«Планируем в ближайшие годы провести ряд глобальных мероприятий по модернизации системы очистки сточных вод», – подчеркнул чиновник.





Он уточнил, что необходимость проведения данных мероприятий обусловлена тем, что на сейчас до 25% стоков Севастополя не очищаются. «Госпредприятие «Водоканал» предоставило горожанам водоснабжение в объеме 28 млн кубометров, при этом произвело очистку только 21 млн кубометров стоков. Соответственно, практически 7 млн кубометров, мы понимаем, что были сброшены неочищенными», – сказал Чибисов.





Как сообщалось ранее, правительство Севастополя предупредило жителей города, которые не проверили водные счетчики, о росте тарифов на воду. По словам Чибисова, те жители города, которые до четвертого квартала 2017 года не поверят приборы учета воды, будут платить за воду по нормативам – на 200-250 рублей больше, чем сейчас. Он также напомнил, что до 2020 года жители Севастополя должны заменить украинские приборы учета воды на российские аналоги.

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