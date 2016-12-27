Правительство Севастополя подняло арендную плату «Стране Дельфинии» в 7,5 раз

Правительство Севастополя сегодня на внеочередном заседании дало согласие на заключение договора аренды 11 объектов недвижимого имущества госпредприятию «Центр эффективного использования собственности города» с ООО «Страна Дельфиния» по рыночной стоимости, передает корреспондент Крыминформа.





«Речь идет об 11 объектах недвижимости, которые находятся по адресу набережная Корнилова, дом 2. Мы приводим уже существующий договор аренды в соответствие с действующим законодательством и устанавливаем ставку арендной платы в соответствие с рыночной оценкой», – пояснил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.





Вице-губернатор Илья Пономарев в свою очередь отметил, что «наконец-то прямой арендатор дельфинария будет у нас на праве аренды владеть имуществом». «Чтобы уже никаких инсинуаций не было», – добавил Зайнуллин.





В общении с журналистами он уточнил, что ООО «Страна Дельфиния» имеет договор аренды нескольких объектов недвижимости городского дельфинария до 2024 года. «Арендная плата ранее была установлена минимальная – 200 тысяч рублей в месяц. Мы провели рыночную оценку арендной платы и перезаключаем договор с ООО «Страна Дельфиния» в рамках существующего срока аренды на сумму 1,5 млн рублей в месяц», – подчеркнул Зайнуллин.





Отвечая на вопрос, сможет ли арендатор платить столь высокую арендную плату, чиновник отметил, что «в таком случае мы будем выставлять имущественный комплекс на торги». «Это бассейны, трибуны дельфинария, отдельные здания», – пояснил Зайнуллин, добавив, что в любом случае дельфинарий будет использоваться по прямому назначению.





Он также сообщил, что предприятие «Биологическая станция», работающее на названных выше объектах и владеющая несколькими морскими животными – дельфинами и морскими котиками – заключило договор с госпредприятием «Центр эффективного использования собственности города» на кормление и содержание животных до мая 2017 года.





«В том случае, если арендатор заключит договор на новых условиях, я буду к себе приглашать руководителей «Страны Дельфинии» и «Биологической станции», чтобы уже они урегулировали вопрос по содержанию и использованию животных», – сказал Зайнуллин, добавив, что между двумя предприятиями «эти вопросы никак не урегулированы, из-за чего возникают различные коллизии и споры».





Он высказал мнение, что в случае подписания нового арендного соглашения вполне возможен договор, по которому «Биологическая станция» сможет взять бассейны, трибуны и другие объекты недвижимости в субаренду.





8 апреля 2013 года Апелляционный хозяйственный суд Севастополя принял решение не продлевать срок аренды ООО «Страна Дельфиния» на помещения на набережной Корнилова. Согласно решению суда, «Страну Дельфинию» обязали добровольно освободить территорию в срок до 2 мая, вывезти животных и оборудование.





26 апреля 2013 года дельфинарий подвергся рейдерскому захвату. Захватом руководил депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский. Дельфинарий удалось отбить у рейдеров благодаря тому, что вблизи дельфинария собрались сотни горожан, которые воспрепятствовали незаконному захвату объекта.





30 января 2013 года вступило в силу решение Высшего хозяйственного суда Украины о продлении «Стране Дельфинии» аренды территории дельфинария до 2024 года.





ООО «Страна Дельфиния» располагает несколькими десятками торговых мест на набережной Корнилова. На этих местах идет реализация сувенирной продукции.





В украинское время и во время губернаторства Сергея Меняйло не раз предпринимались безуспешные попытки уменьшить количество торговых сувенирных мест на набережной Корнилова вблизи городского дельфинария – популярного, особенно в летнее время, туристического объекта.

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