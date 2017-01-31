Правительство Севастополя поищет в бюджете города средства на погашение долгов по зарплате на трех бывших украинских предприятиях

Правительство Севастополя поищет в бюджете города средства на погашение долгов по зарплате на трех бывших украинских предприятиях. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.





«Вопрос погашения задолженности на бывших украинских предприятиях остается актуальным. В мониторинг 2017 года включены три таких предприятия. Это «Конструкторское бюро радиосвязи», судоремонтное предприятие «Лазаревское адмиралтейство» и предприятие «Хлеб Украины». Для сравнения, в мониторинг в 2015 году было включено 11 таких предприятия, а в 2016 году - 10», - сказал Борисенко.





По его словам, «решениями рабочей группы по вопросам погашения задолженности по зарплате департаменту по имущественным и земельным отношениям рекомендовано разработать до конца февраля текущего года нормативные правовые акты, предусматривающие источники и механизмы погашения задолженности предприятий бывшей украинской собственности с учетом возможностей Севастополя на 2017 год, беря во внимание, что имущество этих предприятий национализировано».





Госпредприятие «Конструкторское бюро радиосвязи» фактически обанкротилось в 2008 году, и с тех пор накапливало задолженность перед работниками. После вхождения Севастополя в правовое поле РФ предприятие в феврале 2015 года было национализировано и ликвидировано. 120 бывшим сотрудникам «КБ радиосвязи» руководители предприятия остались должны 11 млн рублей. До 2014 года госпредприятие входило в концерн «Укроборонпром».





«Лазаревское адмиралтейство» задолжало своим работникам 500 тысяч рублей.





11 января начальник государственной инспекции труда Севастополя Владимир Дудка заявил, что Госинспекция труда Севастополя в течение 2016 года защитила трудовые права 7 тысяч севастопольцев. «Количество обращений граждан и работодателей в Госинспекцию труда в 2016 года в сравнении с 2015 годом не уменьшилось. Это свидетельствует о том, что в трудовых отношениях у нас есть проблемы», - сказал Дудка.

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