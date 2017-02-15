Правительство Севастополя пока не получало заявок на классификацию пляжей

Правительство Севастополя не получало заявок на классификацию пляжей. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявила и.о. начальника главного управления культуры Лариса Дудкина, отвечая на вопрос депутата Ирины Кравец.





«Из 120 севастопольских объектов размещения всего 8 прошли процедуру классификации (по «звездности»). Если так дело пойдет, то вы 15 лет будете заниматься такой работой. И сколько пляжей прошли процедуру классификации?» – поинтересовалась Кравец.





«Пляжи пока не проходили у нас классификацию. Ни одной заявки на эту процедуру к нам на поступало», – отметила Дудкина. Что касается классификации отелей, по ее словам, правительство Севастополя собирало представителей малых отелей по этой проблематике и выяснилось, что бизнесмены не готовы вкладывать приличные суммы средств при подготовке к классификации.





«Хотя сама процедура не такая уж и дорогая – от 14 тысяч до 300 тысяч рублей», – уточнила Дудкина, согласившись, что «работы по классификации – не на один год». «Таково материальное положение объектов размещения на территории Севастополя», – посетовала чиновница.





16 мая 2016 года на тот момент и.о. директора департамента приоритетных проектов правительства Севастополя Сергей Смирнов заявил о том, что с определением арендаторов более 50 севастопольских пляжей в результате конкурса работа по классификации пляжей будет завершена в кратчайшие сроки.





15 июня 2016 года Правительство РФ утвердило Севастополю план относительно классификации 24 отелей до конца года. В России принята классификация отелей по пяти категориям.

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