Правительство Севастополя получило дополнительные средства для реконструкции участка дороги в Камышовскую бухту

Правительство Севастополя получило дополнительные средства в рамках федеральной целевой программы для реконструкции участка дороги в Камышовскую бухту. Об этом на внеочередном заседании правительства Севастополя заявил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.





«23 декабря вечером нам поступило подписанное заместителем министра экономического развития РФ соглашение между правительством Севастополя и минэкономразвития по предоставлению субсидии – 3,5 млн рублей на проектно-изыскательские работы по строительству дороги в Камышовую бухту. Это дополнительные средства», – сказал Ахтемов.





По его словам, главным распорядителем средств из федерального бюджета станет департамент городского хозяйства.





Вице-губернатор Дмитрий Гладский в ноябре заявил, что правительство Севастополя получит более 460 млн рублей дополнительных средств на реализацию федеральной целевой программы по 9 новым объектам текущего года. В частности, на реконструкцию региональной дороги в Камышовскую бухту.





18 ноября правительство Севастополя приняло госпрограмму развития транспорта на 2017-2020 годы стоимостью 24 млрд рублей. Директор департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Игорь Титов в тот же день сообщил, что до 2020 года в Севастополе будут построены или капитально отремонтированы 135 км автодорог.





22 ноября депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что правительство Севастополя крайне слабо выполняет мероприятия федеральной целевой программы. По его мнению, в 2016 году освоены 2% из выделенных 1,6 млрд рублей.





Он сообщил, что в 2016 году в рамках ФЦП необходимо было освоить 1,6 млрд рублей. «И вот по состоянию на 18 октября освоение составило 25 млн рублей. Сделано 6 объектов из 32, или около 2%», – посетовал депутат.

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