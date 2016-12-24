Правительство Севастополя получило в текущем году более 15 тыс обращений от граждан

Правительство Севастополя в текущем году получило более 15 тысяч обращений граждан. Об этом сообщил директор департамента общественных коммуникаций Андрей Перла.





«Общее количество обращений, поступивших в адрес губернатора и правительства Севастополя в 2016 году, более 15 тысяч», – сказал Перла, отметив при этом, что с августа 2016 года активность граждан по обращению к губернатору и правительству только увеличивается.





По данным департамента, наибольшее количество обращений связано с вопросами жилищно-коммунального хозяйства – 21%. И примерно в равной степени волнуют севастопольцев вопросы земельных, имущественных отношений и улучшения жилищных условий – по 11%. Вопросы работы транспорта, дорожного хозяйства, труда и социального обеспечения составляют 7% от общего числа обращений.





«В целом ряде случаев обращения граждан дублируют друг друга. Очень часто мы готовим письменные ответы на одни и те же вопросы», – отметил Перла. В этой связи он считает целесообразным «войти в режим ежемесячного консультирования граждан в режиме «горячей линии» по вопросам, вызывающим наибольший интерес по результатам мониторинга».





Кроме того, в следующем году, по словам директора департамента, будет введен в действие электронный проект «Активный гражданин», в рамках которого будет разработан и утвержден единый порядок рассмотрения электронных обращений граждан к губернатору и правительству Севастополя.

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