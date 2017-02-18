Правительство Севастополя постановило не проводить публичные слушания по объектам ФЦП и «иным объектам» несмотря на возражения «чаловцев»

Правительство Севастополя постановило не проводить публичные слушания по объектам Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года (ФЦП), передает корреспондент Крыминформа.





Проект временного порядка изменения вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Севастополя представил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко. «Документом определено, что для изменения вида разрешенного использования земельного участка объекта капитального строительства, предназначенного для размещения объекта, предусмотренного Федеральной целевой программой развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года, а также иных объектов, предназначенных для удовлетворения государственных и муниципальных нужд, публичные слушания и заседания соответствующих комиссий не проводятся», – пояснил он.





Депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов, представляющий «команду Чалого», предложил «перенести рассмотрение этого постановления, потому что риски не вполне понятны». «Определенные сомнения о целесообразности принятия некоторых пунктов постановления существуют», – заявил депутат.





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников поинтересовался у зампрокурора Владимира Агапова, имеются ли замечания. «По тексту документа замечаний нет», – ответил прокурор. «Что касается ФЦП, то нам этот документ необходим, его надо принять», – отметил глава города, согласившись устранить технические ошибки в проекте.

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