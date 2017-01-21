Правительство Севастополя посягнуло на полномочия губернатора

Правовой казус произошел в четверг во время заседания правительства Севастополя: директор департамента общественной безопасности Юрий Шерстнев вынес на рассмотрение проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение губернатора Севастополя «О создании антитеррористической комиссии в Севастополе», передает корреспондент Крыминформа.





Однако правом издавать распоряжения и вносить в них изменения наделен исключительно губернатор города, но никак не правительство. На неправомерность действий обратил внимание принимавший участие в заседании вице-спикер Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.





«Здесь написано: распоряжение правительства о внесении изменений в распоряжение губернатора. Разве правительство может вносить изменения в распоряжения губернатора?» – поинтересовался парламентарий.





На это Шерстнев сказал, что допущена опечатка. «Юрий Викторович, это ваша опечатка», – сказал и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, после чего добавил – «принимается», очевидно, полагая, что изменения касаются правительственного постановления.





В ситуацию вмешался первый заместитель прокурора Севастополя Владимир Агапов. «В тексте – изменения именно в распоряжение губернатора», – акцентировал он.





«Чья ошибка?» – поинтересовался Овсянников и попросил ознакомиться с документом руководителя юридического управления Антона Калиниченко, после чего со словами «чтобы такое больше не повторялось» снял вопрос с рассмотрения.

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