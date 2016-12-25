Правительство Севастополя потратит до 25 млн руб на защиту земельных интересов города в судах

Правительство Севастополя заключило госконтракт на оказание комплекса юридических услуг по предоставлению в судах интересов города, передает корреспондент Крыминформа.





Директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин напомнил, что «в результате инвентаризации земельных участков, их кадастрирования и переноса сведений о границах участков в государственный кадастр недвижимости в настоящее время выявлено более 2 500 пересечений и наложений земельных участков на леса».





«Имеются указания от полномочного представителя президента в Южной федеральном округе подать в срок до 18 марта 2017 года исковые заявления по изъятию всех незаконно предоставленных земельных участков. Выполнить эту задачу сложно, так как в штатном расписании департамента работают 9 юристов, и в судебном производстве находятся более 600 дел, по которым наш департамент выступает в качестве истца, ответчика и заинтересованного лица. Таким образом, на одного человека приходится более 60 судебных дел», – сказал Зайнуллин.





Поэтому, считает он, «для своевременного и качественного исполнения поручений необходимо заключить контракт на выполнение госуслуг по подаче исковых заявлений и иных процессуальных актов, направленных на защиту интересов города».





«Департаментом проведен анализ рыночных цен на выполнение услуг. Наименьшая стоимость единицы услуги – это 10 тысяч рублей за комплексное сопровождение одного судебного дела. Всего будут заявлены не более 2,5 тысяч исковых заявлений. Предельный срок действия контракта – до 31 декабря 2017 года. Предлагаем заключить этот контракт с ООО «Правозащита», – уточнил Зайнуллин. С ним согласилось правительство Севастополя.

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