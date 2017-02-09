Правительство Севастополя признало, что реализация мероприятий ФЦП, запланированных на 2016 год началась только во втором полугодии

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, предусмотренных на 2016 год, началась во второй половине года из-за длительных согласований. Об этом заявил заместитель директора департамента экономики Алексей Семенихин.





«Реализация ФЦП началась во второй половине 2016 года, несмотря на то, что соглашение (с минэкономразвития РФ) было заключено в мае. Было завершено 32 мероприятия из 36. В денежном выражении сумма потраченных средств составила 411 млн рублей из 608 млн рублей. За счет средств бюджета Севастополя реализовывались 12 мероприятий», – сказал Семенихин.





В частности, по его словам, начались строительно-монтажные работы на двух объектах – «это общеобразовательная школа в микрорайоне Казачья бухта и система водоснабжения в селе Штурмовое». «Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы по 25 объектам. Продолжается работа по проектированию 10 переходящих объектов. По 8 объектам заканчивается экспертиза», – пояснил Семенихин.





17 января гендиректор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко заявил о том, что после уменьшения предполагаемых объемов ФЦП Севастополя в 2016 году в 2,5 раза – с 1,5 млрд рублей до 600 млн рублей – Севастополь выполнил годовую программу на 68%.





«Причины, по которым пришлось сдвигать сроки начала работ по тем или иным объектам ФЦП, – разные. Например, были причины, связанные с выделением земли, с дополнительными работами по переносу сетей, как это было, например, со школой-коллегиумом. По некоторым конкурсам решения были отменены Федеральной антимонопольной службой, что тоже привело к определенной задержке на старте», – пояснил Никитченко.





Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя была утверждена Правительством РФ в августе 2014 года. В нее входит более 600 объектов и мероприятий, предельные объемы финансирования на которые не превышают 760 млрд рублей. Республика Крым выполнила ФЦП в 2016 году на 96%, а Севастополь на 68%.

Читайте еще...