Правительство Севастополя призвало горожан не паниковать в День влюбленных

Пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что 14 февраля в городе будет проведена комплексная проверка системы оповещения, и призвала горожан сохранять спокойствие при громких звуках сирен, передает корреспондент «Нового Севастополя».





«В соответствии с приказом руководителя гражданской обороны Севастополя, 14 февраля будет проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В соответствии с планом проверки, в 10.00 запланировано включение электромеханических сирен и подача сигнала «Внимание всем!». Также предусмотрено использование мобильных комплексов оповещения, доведение информации о проводимой проверке до севастопольцев по сети проводного радиовещания, уличной звукофикации. Просьба ко всем горожанам – соблюдать спокойствие в ходе проведения комплексной проверки», – отмечено в сообщении.





14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных.

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