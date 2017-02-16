Правительство Севастополя продолжает успокаивать горожан в связи с двукратным ростом оплаты за теплоснабжение

Севастопольцы, получившие платежки с резко выросшей оплатой за тепло, получат скорректированные ведомости в феврале. Об этом в эфире Информационного канала Севастополя заявил вице-губернатор Владимир Базаров.





Телезрительница, дозвонившаяся в прямой эфир из Инкермана, сообщила, что получила платежку за газ с суммой в два раза выше, чем в декабре. «Предложено платить 3 тысячи рублей. Когда я позвонила в расчетный отдел и спросила, а сколько в дальнейшем придется платить, мне сказали - 3 400 рублей. Что же это за расчет такой?! Как это понять?» - спросила жительница.





«В декабре 2016 года правительство Севастополя приняло постановление, которое утверждает нормативы всех ресурсов. И те дома, которые не оборудованы тепловыми счетчиками, получили нормативный расчет. Другими словами, в платежки горожан, живущих в домах без счетчиков, была записана нормативная цена за тепло», - сказал Базаров.





По его словам, в прошедший понедельник глава Севастополя дал поручение «ограничить рост оплаты за тепло для этой категории граждан 25 процентами». «И все, что было начислено в январе, будет пересчитано в феврале. Люди получат возврат переплаченных средств», - отметил Базаров. Он призвал горожан не беспокоиться в этой связи.





13 февраля директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов сообщил о том, что оплата за тепло в более 800 севастопольских домах выросла с января почти на 170%. «На некоторых домах - малоэтажных и малоквартирных - норматив потребления существенно вырос, поэтому оплата граждан в этих домах увеличилась. Это 843 дома, в которых проживают 26 тысяч человек. Рост платы за тепло в них составил порядка 166%», - уточнил Чибисов.

Читайте еще...