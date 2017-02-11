Правительство Севастополя пугает ростом тарифов на воду жителей, которые не проверили водомеры

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов заявил, что те жители города, которые до четвертого квартала 2017 года не поверят приборы учета воды, будут платить за воду по нормативам – на 200-250 рублей больше, чем сейчас. Об этом чиновник заявил в эфире одного из севастопольских телеканалов.

«130 тысяч приборов учета воды установлено в Севастополе. На текущую статистику не поверенных приборов учета – чуть более 32 тыс. Конечно, эти приборы учета нужно обязательно поверить. Мы дадим срок поверки до 4 квартала текущего года», – сказал Чибисов.





Он отметил, в том случае, если собственники не успеют до 4 квартала, «мы не сможем принимать их показания и будем вынуждены начислять по нормативу потребления». «Это чуть выше, чем фактическое потребление. В среднем на каждую квартиру будет около 200-250 рублей увеличение платежа», – сказал чиновник.

Чибисов уточнил, что в ближайшее время всем жителям города, которые не поверили водяные счетчики, на обратной стороне платежек будет приходить памятка о том, что следует поверить счетчик. «Поэтому до 4 квартала очень рекомендовал жителям, которые получат такие извещения на платежках Единого информационно-расчетного центра, провести поверку приборов учета. Поверка стоит от 250 до 350 рублей», – подчеркнул директор департамента.

Он также напомнил, что до 2020 года жители Севастополя должны заменить украинские приборы учета воды на российские аналоги.

«Периоды поверки (счетчиков) следующие: если это прибор российского производства, то его надо поверять каждые шесть лет, если это прибор украинского производства, его надо поверять каждые три года. Различия связаны с техническими параметрами приборов. Украинские приборы можно использовать вплоть до 2020 года. Затем всем нужно перейти на установку российских приборов учета. Из-за того, что период поверок у российских приборов учета выше, выгодно установить российский прибор учета, как только будет такая возможность. Установка прибора учета вместе с прибором стоит не более 1 тысячи рублей. Это можно сделать через водоканал, но есть коммерческие структуры, которые делают это даже чуть-чуть дешевле», – отметил директор департамента городского хозяйства Севастополя.

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