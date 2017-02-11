Правительство Севастополя пугает ростом тарифов на воду жителей, которые не проверили водомеры
09:2610.02.2017г.
Директор департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов заявил, что те жители города, которые до четвертого квартала 2017 года не поверят приборы учета воды, будут платить за воду по нормативам – на 200-250 рублей больше, чем сейчас. Об этом чиновник заявил в эфире одного из севастопольских телеканалов.
«130 тысяч приборов учета воды установлено в Севастополе. На текущую статистику не поверенных приборов учета – чуть более 32 тыс. Конечно, эти приборы учета нужно обязательно поверить. Мы дадим срок поверки до 4 квартала текущего года», – сказал Чибисов.
Он отметил, в том случае, если собственники не успеют до 4 квартала, «мы не сможем принимать их показания и будем вынуждены начислять по нормативу потребления». «Это чуть выше, чем фактическое потребление. В среднем на каждую квартиру будет около 200-250 рублей увеличение платежа», – сказал чиновник.
Чибисов уточнил, что в ближайшее время всем жителям города, которые не поверили водяные счетчики, на обратной стороне платежек будет приходить памятка о том, что следует поверить счетчик. «Поэтому до 4 квартала очень рекомендовал жителям, которые получат такие извещения на платежках Единого информационно-расчетного центра, провести поверку приборов учета. Поверка стоит от 250 до 350 рублей», – подчеркнул директор департамента.
Он также напомнил, что до 2020 года жители Севастополя должны заменить украинские приборы учета воды на российские аналоги.
«Периоды поверки (счетчиков) следующие: если это прибор российского производства, то его надо поверять каждые шесть лет, если это прибор украинского производства, его надо поверять каждые три года. Различия связаны с техническими параметрами приборов. Украинские приборы можно использовать вплоть до 2020 года. Затем всем нужно перейти на установку российских приборов учета. Из-за того, что период поверок у российских приборов учета выше, выгодно установить российский прибор учета, как только будет такая возможность. Установка прибора учета вместе с прибором стоит не более 1 тысячи рублей. Это можно сделать через водоканал, но есть коммерческие структуры, которые делают это даже чуть-чуть дешевле», – отметил директор департамента городского хозяйства Севастополя.