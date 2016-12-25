Правительство Севастополя разрабатывает новый порядок рассмотрения обращений граждан

Севастопольское управление по работе с обращениями граждан разрабатывает новый порядок рассмотрения обращений в правительстве города, который будет введен в действие указом губернатора. Об этом сообщил директор департамента общественных коммуникаций Андрей Перла, докладывая правительству о состоянии работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти Севастополя в 2016 году.





«В настоящее время управление по работе с обращениями граждан готовит проект указа губернатора о рассмотрении обращений с уточненным порядком их рассмотрения в правительстве Севастополя, поскольку в целом ситуация пока представляется нетерпимой», – сказал Перла.





По его словам, несмотря на то, что общая задолженность по ответам на обращения граждан в департаментах и управлениях правительства Севастополя снижена на 23%, до сих пор 1 886 обращений севастопольцев с 2015 года остаются без ответа. Имеется и текущая задолженность по предоставлению ответов на письма севастопольцев.





В департаменте по имущественным и земельным отношениям 718 обращений (41% от общего числа) не получили ответа в установленные законом сроки, в департаменте городского хозяйства – 384, в департаменте образования – 201 обращение. 109 заявителей не получили своевременно ответа от департамента архитектуры и градостроительства, 83 – от департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.





«Дело в том, что существующий сегодня порядок рассмотрения обращений граждан, сам документ, само правило, является частично причиной того положения дел, которое сложилось, в частности потому, что он не содержит никаких санкций по отношению к людям, которые допустили такое положение вещей», – считает Перла.





И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил до конца января 2017 года устранить задолженность по всем подразделениям, «кроме топ-3»: департаменту по имущественным и земельным отношениям дано время до 1 апреля 2017 года, департаментам городского хозяйства и образования – до 1 марта.





Кроме того, Овсянников распорядился включить работу с обращениями граждан в основные показатели деятельности каждого департамента. «Он будет влиять на премию», – подытожил глава правительства города.

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