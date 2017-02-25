Правительство Севастополя сделает доступными детям-инвалидам 8 детсадов, интернат, станцию юных техников и художественный колледж

Правительство Севастополя распределило федеральные средства для создания в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.





Директор департамента образования Михаил Родиков пояснил, что предлагается выделенные из федерального бюджета 15 млн рублей направить на решение проблемы «архитектурной доступности 8 детских садов, школы-интерната №1 и станции юных техников».





«Порядка 4,5 млн рублей направляются в художественный колледж для проведения работ по архитектурной доступности этого учреждения», - пояснил Родиков, добавив, что речь идет о расширении дверных проемов, устройстве пандусов, подъемников.





Он уточнил, что объекты для модернизации были выбраны с учетом многочисленных факторов, в большей степени, с учетом количества проживающих рядом с ними детей-инвалидов.

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