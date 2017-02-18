Правительство Севастополя снизило прожиточный минимум на 2%

Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп за 4 квартал 2016 года, передает корреспондент «Нового Севастополя».





Первый заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина отметила, что «размер прожиточного минимума снизился в среднем на 2%». «Это общая тенденция, она прослеживается у соседей – в Крыму и Краснодарском крае, в целом по РФ. Тенденция связана с тем, что стоимость потребительской корзины была меньше, чем в 3 квартале», – пояснила Сулягина.





По ее словам, в расчете на душу населения прожиточный минимум составит 9 713 рублей (было – 9 941 рубль). Для трудоспособного населения – 10 тысяч 427 рублей (было 10 657 рублей). Для пенсионеров – 9 998 рублей (было 8 147 рублей). Для детей – 10 134 рубля (было 10 497 рублей).

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