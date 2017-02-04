Правительство Севастополя ускоряет работу с обращениями граждан через виджет iGrajdanin

Правительство Севастополя утвердило инструкцию по обработке и публикации информации в информационной системе платформы эффективного взаимодействия граждан и власти iGrajdanin. Об этом сообщает корреспондент Крыминформа.





«Принятие данной инструкции необходимо в связи с тем, что мы выполняем распоряжение губернатора Севастополя от 21 декабря 2016 года. Инструкция дополняет порядок работы с обращениями граждан. Суть в том, что мы получаем возможность направлять обращения граждан через iGrajdanin непосредственно в профильные департаменты, а не как сейчас – через курирующих вице-губернаторов, что удлиняет процедуру», – сказал директор департамента общественных коммуникаций Андрей Перла.





При этом он отметил, что городская прокуратура высказала свои замечания, которые легко устранить. «Например, прокуратура рекомендует включить в проект норму, что передача сообщений и использование сайта iGrajdanin не препятствует праву на обращение в исполнительные органы власти иным способом», – пояснил Перла.





Зампрокурора Севастополя Владимир Агапов, в свою очередь, сказал, что «эта система имеет право на существование для взаимодействия с гражданским обществом для снятия напряжения, для разрешения каких-то вопросов». И подчеркнул, что «те отношения, которые складываются в связи с реализацией действующего федерального законодательства, должны реализовываться отдельно от системы iGrajdanin», – подчеркнул Агапов.





За систему iGrajdanin вступился вице-губернатор Илья Пономарев. «Речь идет о создании еще одного более удобного сервиса, более оперативного, с возможностью быстрее обратиться с вопросами и проблемами к органам исполнительной власти. Это ни в коем случае не отменяет стандартный режим письменных обращений в органы исполнительной власти», – сказал Пономарев.

17 января Перла заявил о том, что правительство Севастополя рассматривает московскую платформу iGrajdanin для налаживания взаимодействия с населением города. «По распоряжению губернатора были проработаны различные системы электронного взаимодействия, была избрана платформа iGrajdanin, которая хорошо себя зарекомендовала в целом ряде регионов РФ», – сказал Перла.





По его словам, платформа iGrajdanin работает по принципу краудсорсинга. Она автоматизирует процесс взаимодействия заявителя и городской исполнительной власти, тем самым реализуя федеральную программу «Электронное правительство».

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