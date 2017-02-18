Правительство Севастополя увеличило городской бюджет на 2,4 млрд рублей за счет федеральных средств

Правительство Севастополя внесло изменения в закон города о бюджете на 2017 год, передает корреспондент «Нового Севастополя».





Директор департамента финансов Владимир Штоп пояснил, что «это первое изменение в бюджет текущем году». «Меняется доходная часть бюджета, она увеличивается на 2,4 млрд рублей в связи с изменением объемов целевых межбюджетных трансфертов. Собственная доходная часть не меняется и составляет 12,2 млрд рублей», – уточнил Штоп.





При этом он отметил, что «общий объем расходной части бюджета увеличивается на 2,6 млрд рублей». «В том числе, еще раз подчеркну, на 2,4 млрд за счет федеральных трансфертов. И на 200 млн рублей – за счет направления остатков на 1 января 2017 года средств Фонда содействия реформирования ЖКХ», – рассказал Штоп.





По его словам, в рамках бюджета-2017 «произведено перераспределение отдельных бюджетных ассигнований в сумме почти 1 млрд 900 млн рублей по заявкам главных распорядителей бюджетных средств и в связи с изменениями в региональных госпрограммах, передачей полномочий и др.».





«В результате вышеперечисленных изменений общий объем доходов бюджета Севастополя составит 32 млрд 866 млн рублей. Объем расходов – 37 млрд 89 млн рублей. Объем дефицита бюджета – 4 млрд 223 млн рублей», – подытожил Штоп.





Вице-губернатор Илья Пономарев пояснил, что изменения в бюджет 2017 года «в значительной степени носят технический характер». «Ни по структуре расходов, ни по основным стратегическим задачам изменений нет», – сказал Пономарев.

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