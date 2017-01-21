Правительство Севастополя увеличило количество объектов нестационарной торговли на 8 единиц

Правительство Севастополя постановило увеличить количество объектов нестационарной торговли на 8 единиц.





«На основании решения комиссии схема размещения нестационарных торговых объектов добавляется 8 местами. В том числе, одно место будет предусмотрено в селе Терновка со специализацией «Хлеб и хлебобулочные изделия», - сказала и.о. начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Мариэтта Черничкина.





По ее словам, открываются 2 новых места со специализацией «Бытовые услуги», одно - «Услуги общественного питания и 2 - «Непродовольственная группа товаров».





В Севастополе действует с ноября 2015 года разработанная правительством города схема размещения 1 700 нестационарных торговых объектов.





По информации главного управления потребительского рынка и лицензирования, на территории города в 2016 году организовано 24 ярмарки на 97 площадках, на которых созданы 1413 торговых мест.

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