Правительство Севастополя увеличило в два раза количество стипендий одаренным детям из многодетных семей

Правительство Севастополя увеличило в два раза количество стипендий одаренным детям из многодетных семей, передает корреспондент Крыминформа.





«В сентябре было устное поручение главы города рассмотреть увеличение количества стипендиатов до 100 человек. Мы эту работу провели. Предлагаем утвердить новый список из 100 стипендиатов. Изменения в бюджет уже внесены», – сказал директор департамента труда и соцзащиты населения Станислав Борисенко.





16 сентября правительство Севастополя утвердило 40 стипендий одаренным детям из многодетных семей в соответствии с госпрограммой социальной поддержки жителей Севастополя на 2015-2020 годы. Были назначены стипендии по 850 рублей ежемесячно с сентября 2016 года по май 2017 года.





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников предложил «оперативно расширить список стипендиатов».

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