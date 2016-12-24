Правительство Севастополя в 2016 году вернуло в оборот 74 га земель сельхозназначения – треть процента от общего объема

Департамент сельского хозяйства Севастополя в 2016 году вернул в оборот 74 гектара земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил директор департамента Дмитрий Чумаков.





«В 2016 году было возвращено в оборот 74 гектара земель сельхозназначения. Дали результат наши проверочные мероприятия. Возвращены 25 гектаров путем обработки одним субъектом хозяйствования, 49 гектаров были введены в оборот собственниками данных сельхозземель», – сказал Чумаков.





По его словам, в рамках осуществления департаментом государственного земельного надзора на землях сельхозназначения в 2016 году было проведено 554 контрольно-надзорных мероприятия. «Составлено 68 протоколов. Наложено штрафных санкций на 1 млн рублей, из которых уже уплачено 220 тыс рублей в бюджет. Кроме того, в федеральную службу судебных приставов направлены 18 постановлений на общую сумму 270 тыс рублей. И уже более 101 тыс рублей взыскано», – уточнил Чумаков.





По данным департамента сельского хозяйства общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Севастополя 21 тыс 18 гектаров. Из них 11 тыс 500 гектаров по своему прямому назначению не используется.

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