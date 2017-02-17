Правительство Севастополя ведет переговоры о кредите на закупку катеров для внутригородского пассажирского сообщения

13:1117.02.2017г.
Севастопольский подросток может провести пять лет за решеткой за кражу из магазина канцтоваров
11:5217.02.2017г.
Источник: Новый Севастополь
12:5517.02.2017г.
Где Чалый, там скандал и головная боль – Пархоменко о парке «Патриот»
12:4716.02.2017г.
Нырять с судов в акватории морского порта Севастополя теперь запрещено
10:3716.02.2017г.
КПРФ примет участие в выборах губернатора Севастополя – Пархоменко
16:2315.02.2017г.
Господдержку в текущем году получат 10 севастопольских фермеров