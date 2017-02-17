Правительство Севастополя ведет переговоры о кредите на закупку катеров для внутригородского пассажирского сообщения

Правительство Севастополя ведет переговоры о кредите на закупку новых городских катеров с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Об этом в эфире одного из севастопольских телеканалов заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.





«Мы сейчас ведем переговоры с ГТЛК о получении средств под низкий процент на закупку катеров. Больше того – там есть возможность, и мы ее сейчас обсуждаем, чтобы заказ на изготовление этих катеров разместить у нас в Севастополе», – сказал он.





По словам Базарова, в случае заключения соглашения Севастополь получит двойной эффект – новые катера и заказ на их строительство.





Ранее, в ноябре 2016 года, правительство Севастополя приняло госпрограмму развития транспорта на 2017-2020 годы стоимостью 24 млрд рублей. Программа предусматривает закупку семи новых городских катеров.

Читайте еще...