Правительство Севастополя ведет переговоры о вхождении Россетей в уставный капитал украинского «Севастопольэнерго» – Овсянников

Правительство Севастополя ведет переговоры о вхождении Россетей в уставный капитал украинского предприятия «Севастопольэнерго». Об этом журналистам сегодня заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«Не так давно я встречался с собственником ПАО «ЭК «Севастопольэнерго». Обсуждалось вхождение Россети в уставный капитал «Севастопольэнерго». Россети готовы вложить 2 млрд рублей в модернизацию наших электросетевых активов», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что в сетях «Севастопольэнерго» растет количество аварий. «В связи с этим предприятию необходимы средства для модернизации, однако руководство «Севастопольэнерго» до настоящего момента положительного ответа не дало», – пояснил Овсянников.





Отвечая на уточняющий вопрос, на какую долю предприятия претендуют Россети, глава города подчеркнул, что «доля обсуждается, окончательное решение не принято».





«Могу предполагать, что механизм, при котором функционирование компании «Севастопольэнерго» обеспечено небольшим сбором платежей в размере порядка 500 млн рублей с населения и юридических лиц, и порядка 2 млрд рублей за счет субсидии федерального бюджета, он удобен собственникам компании, однако крайне непрозрачен», – считает Овсянников.





По его словам, в этой связи правительство Севастополя не «может оценить, сколько стоит компания, не может обеспечить учет интересов действующего собственника». «Ситуация воспроизводится из года в год. Компания «Севастопольэнерго» зарегистрирована в украинском правовом поле, соответственно, предоставление субсидии нерезиденту в этом году ставится под сомнение», – сказал Овсянников.





По его убеждению, все зависит от министерства энергетики РФ. «Если будет им занята жесткая позиция, это позволит начать реальные переговоры по вхождению компании Россети в уставный капитал «Севастопольэнерго»», – подытожил губернатор.

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