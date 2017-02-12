Правительство Севастополя выделило более 32 млн рублей на доплаты медработникам в текущем году

Правительство Севастополя выделило более 32 млн рублей на доплаты медработникам в текущем году, передает корреспондент Нового Севастополя.





«Предлагаем утвердить порядок предоставления доплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей семейной практики, участковым медицинским работникам в 2017 году. Данный порядок определяет механизм и условия предоставления региональных доплат данным медработникам на сумму 32,3 млн рублей», - сказала и.о. директор департамента здравоохранения Емельяненко.





При этом она отметила, что региональные надбавки перечисленным выше врачам и среднему медперсоналу составляют 5 тысяч рублей и 2,5 тысячи рублей соответственно.





16 ноября 2016 года вице-губернатор Юрий Кривов заявил о том, что севастопольская медицина решит проблему дефицита врачей первичного звена к концу 2017 года. По его словам, в частности, на решение кадровой проблемы нацелены недавние решения правительства Севастополя по доплатам различных категорий медицинских работников.





«С ноября 2016 года пошли доплаты. 5 тысяч рублей - участковым врачам и 2,5 тысячи участковым медицинским сестрам», - уточнил Кривов.

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