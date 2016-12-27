Правительство Севастополя выделило из резервного фонда 8 млн рублей на топливо для дизель-генераторных установок

Правительство Севастополя постановило выделить средства из резервного фонда госпредприятию «Единая городская аварийно-диспетчерская служба» на мероприятия по подключению и содержанию дизель-генераторных установок, передает корреспондент Крыминформа.





«Постановление правительства направлено также на недопущение аварийных ситуаций в системах энергоснабжения и в газовом хозяйстве. Причина разработки документа – дефицит мощности электроэнергии, который может возникнуть в Севастополе с понижением температуры воздуха и резком увеличении потребления электроэнергии в текущем и в 2017 году», – пояснил замдиректора департамента городского хозяйства Андрей Алешин.





При этом он отметил, что на реализацию мероприятий постановления необходимо выделить 8 млн рублей. «Это на дизельное топливо?» – спросил глава города Дмитрий Овсянников, на что докладчик ответил, что в основном на него.





23 сентября начальник управления жилищного хозяйства и топливно-энергетического комплекса Евгений Бортников заявил, что правительство Севастополя готовит около 400 дизель-генераторных установок для работы в осенне-зимний период. По его информации, зимой с понижением температуры до минус 10 градусов может появиться дефицит электроэнергии для потребителей Севастополя в размере 10% от пиковой нагрузки.





23 ноября 2015 года в Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за энергоблокады со стороны Украины. Режим отменен 25 мая текущего года. Более 300 ДГУ были возвращены в места постоянного хранения.

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