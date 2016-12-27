Правительство Севастополя выделило почти 15 млн руб на предпроектные работы по переброске вод реки Коккозка
10:5927.12.2016г.
Правительство Севастополя выделило средства из резервного фонда на финансирование предпроектных мероприятий, направленных на улучшение водообеспечения города, передает корреспондент Крыминформа.
«Прошу выделить 14 млн 775 тысяч рублей на оплату аванса в размере 25% на разработку технико-экономического обоснования мероприятий. Со всеми согласовано, прошу поддержать», – сказал и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.
При этом он уточнил, что конкретно речь идет о мероприятиях «по переброске вод реки Коккозка». «Технико-экономическое обоснование необходимо для того, чтобы посмотреть целесообразность этого проекта, возможность поиска альтернативных источников водоснабжения», – пояснил Чибисов.
Вице-губернатор Владимир Базаров в свою очередь сообщил, что «был произведен запрос котировок, и наименьшую цену предложило акционерное общество «Объединенная энергостроительная корпорация» – 59,1 млн рублей».
«Руководитель этой организации является членом рабочей группы при минэко по всем проблемным вопросам, касающимся питьевой воды на всей территории России», – уточнил Базаров.
7 сентября и.о. губернатора Дмитрий Овсянников заявил, что Севастополь должен решить проблему безопасности водоснабжения города вместе с Крымом.