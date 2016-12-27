Правительство Севастополя выделило почти 15 млн руб на предпроектные работы по переброске вод реки Коккозка

Правительство Севастополя выделило средства из резервного фонда на финансирование предпроектных мероприятий, направленных на улучшение водообеспечения города, передает корреспондент Крыминформа.





«Прошу выделить 14 млн 775 тысяч рублей на оплату аванса в размере 25% на разработку технико-экономического обоснования мероприятий. Со всеми согласовано, прошу поддержать», – сказал и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.





При этом он уточнил, что конкретно речь идет о мероприятиях «по переброске вод реки Коккозка». «Технико-экономическое обоснование необходимо для того, чтобы посмотреть целесообразность этого проекта, возможность поиска альтернативных источников водоснабжения», – пояснил Чибисов.





Вице-губернатор Владимир Базаров в свою очередь сообщил, что «был произведен запрос котировок, и наименьшую цену предложило акционерное общество «Объединенная энергостроительная корпорация» – 59,1 млн рублей».

«Руководитель этой организации является членом рабочей группы при минэко по всем проблемным вопросам, касающимся питьевой воды на всей территории России», – уточнил Базаров.





7 сентября и.о. губернатора Дмитрий Овсянников заявил, что Севастополь должен решить проблему безопасности водоснабжения города вместе с Крымом.

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