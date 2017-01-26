Правительство Севастополя ввело обязательную регистрацию домашних собак

Правительство Севастополя установило новые правила содержания собак и кошек для горожан - любителей животных, передает корреспондент Нового Севастополя.





«В соответствии с правилами предусмотрена обязательная регистрация собак с 1 января 2017 года. Вместе с тем, министерством сельского хозяйства РФ на официальном портале размещен проект приказа, в соответствии с которыми с 1 января 2019 года будет введена идентификация и учет собак с присвоением уникального буквенно-цифрового 15-значного номера в чипах, вживляемых в животных. Данные о животных будут вноситься в специальные программы», - сказал начальник севастопольского управления ветеринарии Николай Дмитрив.





Кроме того, по его словам, до 15 февраля 2017 минсельхозу, минэкономразвития, минфину поручено разработать дорожную карту внедрения идентификации. «Ввиду вышеизложенного необходимо внести изменение в постановление правительства от 2014 года в части регистрации собак», - пояснил Дмитрив.





Зампредседателя Заксобрания Севастополя Александр Кулагин поинтересовался: «По этому индивидуальному коду можно будет определить субъект РФ, в котором эта собака была прокодирована, так сказать?». Дмитрив уточнил, что есть чипы от европейских производителей, в которых учитывается код страны.





«Я созванивался с минсельхозом. Они еще не определились. Хотя я знаю, что планируют в чип вносить код страны, код региона», - сообщил Дмитрив.

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