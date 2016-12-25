Правительство Севастополя вводит льготы для 70-80-летних жителей при оплате взносов на капремонт домов

Правительство Севастополя одобрило проект закона о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, передает корреспондент Крыминформа.





«Данный законопроект прошел согласование в минтруда, минфине и минстрое РФ. Предлагается 70-летним гражданам ввести 50-процентную льготу, а 80-летним – 100-процентную», – сказал директор департамента труда и соцзащиты населения Станислав Борисенко.





При этом он отметил, что в результате введения такой льготы Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя недополучит в 2017 году 5,7 млн рублей из запланированных к сбору 700 млн рублей.





28 октября руководитель Фонда содействия капитальному ремонту Максим Рудь заявил, что фонд накопит до конца года около 70 млн рублей.





Ранее и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов заявил, что более 600 млн рублей будут аккумулироваться ежегодно для ремонта общего имущества многоквартирных домов Севастополя.





В целях формирования региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов принят закон Севастополя, создана специализированная некоммерческая организация Фонд капитального ремонта Севастополя, установлен минимальный размер взноса на капремонт общего имущества. Он составляет 6 рублей 16 копеек с одного квадратного метра жилого помещения ежемесячно.

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