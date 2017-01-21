Правительство Севастополя запланировало провести в текущем году три международных фестиваля

Правительство Севастополя утвердило перечень основных культурно-массовых мероприятий текущего года.





«Необходимо утвердить перечень культурно-массовых мероприятий с целью координации действий власти и всех заинтересованных сторон. Документ согласован», - сказала начальник управления культурной политики и развития искусства Татьяна Андреева.





По ее информации, в Севастополе в ткущем году пройдут международный кинофорум «Золотой витязь, международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», международный фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Мир без войны» и Крымский военно-исторический фестиваль.





Кроме того, запланированы торжественное мероприятия, посвященные 75-летию со дня окончания второй обороны Севастополя (1941-1942), 35-летию со дня основания хореографического ансамбля «Радость», 95-летию со дня основания культурного комплекса «Корабел». Пройдет цикл юбилейных выставок к 90-летию со дня основания Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого.





7 ноября 2016 года правительство Севастополя приняло госпрограмму развития культуры и туризма на 2017-2020 годы стоимостью 4,3 млрд рублей.

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